Preußen-Verteidiger Borgmann nach Doppel-Pech im Angriffsmodus

Den kleinen Rückschlag in der Wochenmitte steckt Jannik Borgmann jetzt auch noch weg. Der Verteidiger von Preußen Münster war erst Betroffener des Essener Böllerwurfs, bekam dann Corona und zuletzt auch noch etwas Fieber. Doch der 24-Jährige möchte sich ab sofort so gut es geht zeigen.

Nun ist es ja nicht so, dass Jannik Borgmann in den vergangenen Jahren nicht genug Pech gehabt hätte. Mal ein Bänderriss, mal muskuläre Probleme, vor allem aber eine Zehenverletzung, die 2019 und 2020 ihn mehr als ein Jahr aus dem Verkehr zog – die Leidenszeiten waren nicht kurz. Doch was den Abwehrspieler von Preußen Münster nun Ende Februar, Anfang März ereilte, war schon extrem unangenehm.