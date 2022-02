Rangnick fordert Ronaldo: «Er muss mehr Tore schießen»

«Er muss mehr Tore schießen, das ist offensichtlich», sagte Rangnick am Freitag. «Wir erspielen Chancen, haben aber nicht genug Tore geschossen.» Gleichzeitig betonte der Coach, dass der Portugiese nicht allein dafür verantwortlich sei. «Das ist ja nicht nur Ronaldos Problem, das ist auch ein Problem der anderen Spieler. Wenn man sich anschaut, wie viele Chancen wir kreieren, dann muss sich das in den nächsten Wochen ändern.»

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den FC Burnley empfängt Man United am Samstag in der Premier League den FC Southampton. Mit dessen Trainer Ralph Hasenhüttl arbeitete Rangnick bei RB Leipzig lange zusammen. «Ich kenne ihn jetzt seit sechs oder sieben Jahren», so Rangnick. «Seitdem hat er sich entwickelt, das ist unübersehbar, das sieht man daran, was er mit Southampton gemacht hat.» Das gute Verhältnis zwischen den Trainerkollegen muss laut Rangnick am Samstag ruhen. «Wir brauchen die drei Punkte morgen, und nur darum geht's.»