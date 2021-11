Rashford erhält königlichen Orden für soziales Engagement

Der 24 Jahre alte englische Nationalspieler darf sich nun MBE nennen, das steht für «Member of the Most Excellent Order of the British Empire» und ist einer der unteren Ränge im System der britischen Verdienstorden. «Mach Deine wichtige Arbeit für gefährdete Kinder überall im Vereinigten Königreich weiter», hieß es in einem Tweet auf dem Account von Prinz William.

Rashford hatte sich in den vergangenen Jahren als energische Stimme in der Sozialpolitik etabliert. Unter anderem setzte er sich erfolgreich bei der Regierung mit der Forderung durch, dass kostenlose Schulmahlzeiten in der Pandemie auch während der Ferienzeiten an bedürftige Kinder ausgeteilt werden. Die Auszeichnung widme er seiner Mutter Melanie, die ihn und seine vier Geschwister in schwierigen ökonomischen Verhältnissen großgezogen hatte, sagte der Fußballer der Nachrichtenagentur PA zufolge.