Rom und Rotterdam bestreiten erstes Finale

Die AS Rom und Feyenoord Rotterdam bestreiten das erste Endspiel in der Conference League.

James Justin (r) von Leicester City kämpft gegen Lorenzo Pellegrini vom AS Rom um den Ball.

Der Tabellenfünfte der italienischen Serie A gewann am Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel vor eigenem Publikum gegen Leicester City mit 1:0 (1:0), nachdem das Team von Star-Trainer José Mourinho im Hinspiel in England 1:1 gespielt hatte. Tammy Abraham (11. Minute) erzielte per Kopf nach einer Ecke das entscheidende Tor.

Feyenoord reichte bei Olympique Marseille ein 0:0. Das Hinspiel vor Wochenfrist hatte der Tabellendritte der niederländischen Fußball-Meisterschaft mit 3:2 gewonnen. Das Endspiel findet am 25. Mai (21.00 Uhr) im albanischen Tirana statt.