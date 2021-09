Ronaldo: «Nicht hier, um Urlaub zu machen»

Cristiano Ronaldo will Manchester United durch seine Rückkehr wieder zu alten Erfolgen führen. «Ich bin nicht hier, um Urlaub zu machen», sagte der 36 Jahre alte Portugiese in einem von Interview auf der Club-Webseite.

«Früher war es gut, ich habe wichtige Dinge gewonnen und das rote Trikot schon vor vielen Jahren getragen, aber ich bin hier, um wieder zu gewinnen.» Ronaldo wechselte nach den Jahren bei Real Madrid und Juventus Turin zurück auf die Insel. Dort spielte er bereits von 2003 bis 2009 bei United und holte in dieser Zeit unter anderem drei Meisterschaften in der Premier League sowie 2008 den Titel in der Champions League.