RW Essen legt Einspruch ein – Preußen bleiben weiter gelassen

RW Essen hat fristgerecht Einspruch gegen das Sportgerichtsurteil des Westdeutschen Fußball-Verbands (WDFV) eingelegt. Es geht um die Wertung der Partie zwischen dem Revierclub und Preußen Münster in der Regionalliga West, die am 20. Februar beim Stand von 1:1 nach einem Böller-Wurf, der die SCP-Spieler Marvin Thiel und Jannik Borgmann verletzte, in der 74. Minute unter- und wenig später von Schiedsrichter Christian Scheper abgebrochen worden war. Die Verbandskammer sprach Münster am 4. März den Sieg mit 2:0 Toren zu.

Bereits am gleichen Tag soll RWE die 200 Euro für den Einspruch beim WDFV hinterlegt haben, nun liegt der entsprechende Antrag auch schriftlich vor. Das musste bis Montag innerhalb einer Zehn-Tages-Frist geschehen. „Wir sehen nichts in den Satzungen, was Essen helfen kann“, sagt SCP-Geschäftsführer Bernhard Niewöhner gelassen.

Verhandlung Mitte April?

Der Kontrahent hofft weiterhin auf ein Wiederholungsspiel. Wird in der nächsten Instanz verhandelt und ein Urteil gesprochen, ohne dass ein Revisionsrecht explizit eingeräumt wird, ist dieses Urteil bindend. Vermutlich wird sich der Verband mit dem Fall erst Mitte April befassen können. Der Aufstiegskampf, in dem RWE, Münster, Wuppertal, Fortuna Köln und auch Oberhausen den Finger gehoben haben, dürfte somit weiter angeheizt werden. Zudem gibt die Tabelle aktuell ein schräges Bild ab, Spitzenreiter Münster hat 28 Partien absolviert, Wuppertal (27), Oberhausen und Köln (je 26) und Essen (25) müssen noch öfter nachsitzen. Der SCP hat 61 Punkte gesammelt, Oberhausen als Fünfter 51.