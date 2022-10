Schauerte ist das Tor gegen alte Preußen-Kollegen fast unangenehm

Vor dem Anpfiff wurde Julian Schauerte gefeiert, hinterher waren nur noch wenige gut auf ihn zu sprechen. Weil sein Wechsel erst in der Sommerpause über die Bühne ging, holte Preußen Münster den offiziellen Abschied nach. Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer und Ticketingchefin Bianca Gemsa übergaben ein Bild mit der Aufschrift „121x SCP! Danke Schaui!“.

Der 34-Jährige sagte: „Ich hatte zu allen immer ein gutes Verhältnis.“ Thorsten Nehrbauer, sein neuer Trainer beim 1. FC Kaan-Marienborn, gab ihm sogar für einen Tag die Kapitänsbinde, die der Routinier drei Jahre im Adlertrikot getragen hatte, von Markus Pazurek. „Eine schöne Geste.“

„ »War doch fast klar, dass das passiert. Sowas kommt ja immer wieder vor.« “ Sascha Hildmann

Doch dass ausgerechnet Schauerte die Ergebnissorgen seines Ex-Clubs mit einer sehenswerten Direktabnahme vier Minuten vor Schluss verschärfte, war so nicht geplant. Auch wenn es statistisch längst widerlegt ist, schüttelte SCP-Coach Sascha Hildmann den Kopf: „War doch fast klar, dass das passiert. Sowas kommt ja immer wieder vor.“

Peter Niemeyer und Bianca Gemsa überreichen Julian Schauerte (M.) ein Bild. Foto: SCP

Dem Torschützen selbst war der Treffer fast unangenehm, auf den Jubel verzichtete er selbstredend. „Ja, es tat schon etwas weh“, sagte er. „Der kam eben perfekt in meinen Lauf.“ Als Torjäger war Schauerte nie aufgefallen. „Weiß ja jeder, wie das ist. Wie viele Treffer mache ich in der Saison? Zwei, drei?“ Dieser war sein erster. Es hatte sich nicht angedeutet. „Es ist in der zweiten Halbzeit ein bisschen vor sich hingeplätschert. Preußen wurde dann etwas besser, es war wieder mehr Zug drin. Wir haben versucht, das 1:0 zu halten, damit am Ende noch einer durchrutscht, wenn ihr alles nach vorn werfen. Das ist dann auch passiert.“ Zum Leidwesen seiner alten Kollegen,