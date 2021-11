Schulze Niehues hält bei Preußen den Laden dicht

Vielleicht setzt Max Schulze Niehues nun zu seiner kleinen persönlichen Serie an. Kein Gegentor in den letzten beiden Partien, wobei die 1:0-Erfolge die Bedeutung noch unterstreichen, seit 246 Minuten nicht mehr hinter sich gegriffen. Der 33 Jahre alte Routinier im Kasten des SC Preußen Münster liefert aktuell – und das bei einer Art Unterbeschäftigung. „Unsere Abwehrspieler machen das sehr gut und verteidigen praktisch alles weg“, sagte er nach dem 1:0 am Freitag über den SC Wiedenbrück. Schulze Niehues bekam drei ernstzunehmende Bälle aufs Tor und reagierte prächtig. Und: „Das fühlt sich richtig gut an.“

