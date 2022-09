Spieler operiert: Freiburg ohne Sallai nach Griechenland

Der Offensivmann wurde am Dienstag operiert und fällt bis auf Weiteres aus, wie der Club auf dpa-Anfrage mitteilte. Er fehlt damit auch im Europa-League-Auswärtsspiel beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+).

Sallai hatte in der Liga-Partie bei Bayer Leverkusen (3:2) am 3. September eine Fraktur des linken Augenbodens erlitten und war zunächst konservativ behandelt worden. Auch die Spiele gegen Karabach Agdam (2:1) zum Europapokal-Start und gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) in der Liga hatte der 25-Jährige verpasst.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Olympiakos Piräus: Vaclik - Pipa, Manolas, Cissé, Reabciuk - Kunde, M'Vila - Biel, Valbuena, Masouras - U. Hwang

SC Freiburg: Flekken – Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter – Eggestein, Höfler – Doan, Grifo – Jeong, Gregoritsch

Schiedsrichter: Matej Jug (Slowenien)