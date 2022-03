Spitzenreiter Preußen erwartet Schlusslicht Homberg mit neuen Personalentwicklungen

Die Regionalliga West macht zwischen Platz acht und neun einen Cut. Elf Punkte trennen die obere und die untere Region. Preußen Münster hat von den zehn Partien gegen die „bessere“ Hälfte nur zwei gewonnen. In den 19 Begegnungen gegen den Rest siegten sie 16-mal und verloren nie. Insofern ist es ein gutes Vorzeichen, dass nun vier Vergleiche mit Teams, die gegen den Abstieg kämpfen, folgen. Los geht’s am Samstag gegen den VfB Homberg (14 Uhr) – doch gerade gegen das aktuelle Schlusslicht leisteten sich die Adler in der Hinrunde ein mageres 2:2.

Hildmann hofft auf „5000, 6000 Zuschauer“

„Ich rechne mit einem sehr motivierten Gast, der das Spiel voll mitnehmen und genießen möchte“, sagt SCP-Trainer Sascha Hildmann. „5000, 6000 Zuschauer erwarte ich schon. Wir sind gewarnt.“ Nicht nur ihn ärgerten die Duisburger ja schon, sondern auch Fortuna Köln und Essen.

Womit wir mitten im Titelrennen wären. „Interessiert mich nicht“, sagt der Pfälzer – konfrontiert mit dem RWE-Ausrutscher in Ahlen am Mittwoch – halb lachend, halb schroff. Der 49-Jährige war weder vor Ort noch schaute er sich den Stream an. „Im Stadion hätte ich mich zu sehr aufgeregt. Ich habe dann aufs Halbzeitergebnis geschaut und wollte erst nach Abpfiff wieder nachsehen. Aber dann kamen auf einen Schlag zahlreiche Nachrichten an.“

Klassenerhalt kaum zu schaffen Foto: Zu retten ist der VfB Homberg wohl nicht mehr. 16 Punkte nach 30 Partien bedeuten 16 Zähler Rückstand aufs rettende Ufer. Auswärts gab es gerade mal zwei Siege und drei Remis in 15 Versuchen, zu Hause ist kein Team schlechter. Nur ein Punkt (der aber bei Fortuna Köln) aus sechs Spielen – das besiegelte in den vergangenen Wochen im Grunde schon den Abstieg. Aber: Gegen RW Essen hielt der Tabellenletzte 89 Minuten ein 0:0, ehe Philipp Meißner ein Eigentor unterlief. In der Innenverteidigung kommt ab und an Nico Lübke zum Zug. Der Münsteraner, ausgebildet beim SCP und beim VfL Bochum, sammelte bisher zehn Einsätze. Jan Wellers ist mit zehn Treffern bester Schütze. Trainer Sunay Acar stand bislang bei den Duisburgern trotz Talfahrt nie zur Debatte. ...

Münsters Chancen haben sich in den vergangenen eineinhalb Wochen zweifellos verbessert, noch immer steht Platz eins. „Aber das blenden wir aus“, sagt Hildmann. Im Grunde hat er mit der Zusammenstellung einer Anfangsformation für Samstag auch genug zu tun. Denn das Personalkarussell ist weiter mächtig in Bewegung. Neuester Pechvogel ist Simon Scherder, der sich beim mühsamen 1:0 in Düsseldorf am Sonntag einen Riss auf dem Fuß zuzog und mit sieben Stichen genäht werden musste. Keeper Max Schulze Niehues und Gerrit Wegkamp sind nach ihren Corona-Infektionen noch nicht wieder freigetestet, Nicolai Remberg ist gelbgesperrt.

„ »Eine Chance hätte Deniz Bindemann verdient. Ich sehe ihn aber am stärksten in der Sturmmitte« “ Sascha Hildmann

So viel zu den Hiobsbotschaften. Doch es gibt auch Hoffnung. Robin Ziegele ist gesund und ersetzt wieder Scherder. Auch Jan Dahlke kehrt zurück. Manuel Farrona Pulido und Thorben Deters haben weiter aufgeholt nach ihren längeren Auszeiten. Auch Jannik Borgmann hat sich zurückgemeldet. Alle drei kommen aber eher als Joker in Frage. Diese Rolle nahm zuletzt Torjäger-Talent Deniz Bindemann mehrmals ein. Ob er diesmal in der Startelf, in der er noch nie in dieser Saison stand, zum Zug kommt, lässt Hildmann offen. „Eine Chance hätte er verdient. Ich sehe ihn aber am stärksten in der Sturmmitte.“ Dort begann jüngst noch Alexander Langlitz. Womöglich findet sich aber auch für beide ein Plätzchen.

SCP: Dedovic – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Thiel – Klann – Ghindovean, Schwadorf – Teklab, Bindemann, Langlitz

Liveticker aus dem Stadion ab 13.30 Uhr: