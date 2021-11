Stadion, Titelrennen, Velbert – Preußen-Präsident Strässer im Interview

Nicht glücklich über die Ereignisse am vergangenen Regionalliga-Spieltag in Velbert, dagegen mit der Gesamtentwicklung des Vereins umso mehr: Preußen-Präsident Christoph Strässer.

Im Hintergrund gefällt es Christoph Strässer gar nicht so schlecht. Der Präsident von Preußen Münster ist in die Planung des Stadionumbaus eingebunden, feilt am Leitbildprozess und freut sich über ein stetig verbessertes Image in den vergangenen eineinhalb Jahren. Geschehnisse wie die Ausschreitungen in Velbert am Samstag treffen den 72-Jährigen daher umso mehr. Im Interview spricht über die Konsequenz aus den Vorfällen, den sportlichen Aufschwung, den Zuschauerzuspruch und seine Hoffnung auf die Renovierung der Spielstätte im neuen Jahr.