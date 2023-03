Streich bedauert stornierte Tickets für SC-Fans

«Die Enttäuschung bei uns und den Fans ist groß», sagte der 57-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Turin an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Zahlreiche SC-Fans waren extra Juve-Mitglieder geworden, um so noch an Karten zu kommen, die nicht im Gästekontingent enthalten waren. Diese Tickets waren dann aber storniert worden. Es handle sich dabei um eine Entscheidung von Juventus und der italienischen Behörden, hatte der SC mitgeteilt.

«Wir lieben Italien, wir lieben die Vereine. Ich liebe die Spiele der Nationalmannschaft. Italien gegen Deutschland ist für mich das Nonplusultra», sagte Streich. «Es ist sehr, sehr schade, dass die Menschen jetzt nicht nach Turin kommen können», so der Coach weiter. «Aus Freiburg ist es so nah nach Turin, wie wenn wir nach Köln fahren. Es ist uns nahe und deshalb bedauere ich es außerordentlich. Aber die Leute, die diese Entscheidung treffen, müssen sie dann auch verantworten.» Im Gästebereich stehen den Freiburg-Fans für die Partie rund 2100 Tickets zur Verfügung.