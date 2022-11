Stürmerstar Neymar verletzt sich bei Brasilien-Sieg

Lusail (dpa)

Stürmerstar Neymar hat sich beim Auftaktsieg der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar am Fußgelenk verletzt. Der 30-Jährige von Paris Saint-Germain wurde am Donnerstagabend beim 2:0-Erfolg gegen Serbien in der 79. Minute ausgewechselt und hat sich nach Angaben von Teamarzt Rodrigo Lasmar eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks zugezogen.

Von dpa