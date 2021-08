Thierry Henry macht doch in Belgien weiter

Der frühere Weltklassestürmer Thierry Henry macht nun doch bei der belgischen Fußball-Nationalmannschaft weiter.

Der 43 Jahre alte Franzose bleibt bis nach der Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Trainerstab, wie der belgische Fußballverband am Montag mitteilte.

Henry, als Spieler mit Frankreich Welt- und Europameister, wollte sein zweites Engagement als Co-Trainer der Belgier nach dem EM-Aus beenden und seinen Lohn für die einmonatige Aushilfe einer karitativen Einrichtung spenden, wie die französische Sporttageszeitung «L'Équipe» im Juli berichtet hatte. Nun macht er doch weiter.

Henry war von August 2016 bis Oktober 2018 schon einmal Assistent von Roberto Martínez in Belgien. Nach Cheftrainer-Posten bei der AS Monaco und dem kanadischen MLS-Franchise Montreal Impact kehrte er vor der EM in diesem Sommer zu den Belgiern zurück. Der Weltranglistenerste scheiterte aber durch ein 1:2 gegen Italien im Viertelfinale.