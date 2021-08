Traumlos für Familie Niemeyer: Preußen Münster gegen Hertha BSC

Fünf spannende Jahre hatte Peter Niemeyer in Berlin. Für Hertha schnürte der 37-Jährige zwischen 2010 und 2015 seine Fußballstiefel. In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft er als Sportdirektor der Preußen nun auf seinen alten Hauptstadtclub.

Berliner Hallenkick im Winter: Beim Traditionsmasters sind Peter Niemeyer (rechts), Arne Friedrich und Christian Müller immer am Ball. Münsters Sportdirektor spielte fünf Jahre für die Hertha in der 1. und 2. Bundesliga.

Nu aba ran an de Buletten! Keene Haare uff‘m Kopp, aba n’ Kamm inner Tasche! Berliner Mundart. Die Hauptstädter sind berühmt-berüchtigt für ihre scharfzüngige Schnauze, für ihre spröde Schlagfertigkeit. Peter Niemeyer hat die Menschen in der Millionen-Me­tropole fünf Jahre lang kennen- und schätzen lernen dürfen. „Eine Zeit, die mich geprägt hat“, sagt der 37-jährige Sportdirektor des SC Preußen Münster. 132 Pflichtspiele, zwei Aufstiege und ein Abstieg – mit Hertha BSC erlebte er in fünf Jahren Höhen und Tiefen. Nun gibt es in der 2. Runde des DFB-Pokals das Wiedersehen mit der alten Liebe an der Hammer Straße.