Treffen die Preußen in der WM-Pause plötzlich auf Bundesliga-Profis?

Durch die spezielle Situation rund um die Winter-WM in Katar ergeben sich auch in der Regionalliga West besondere Konstellationen. Unter gewissen Bedingungen wären viele Bundesliga-Profis dort einsatzberechtigt. Das könnte auch Preußen Münster betreffen.

Die Regionalliga ist die einzige (Halb-)Profiklasse, in der während der WM-Winter-Pause, die am Sonntag von der Bundes- bis zur 3. Liga beginnt, weitergekickt wird. Das stört die wenigsten Vereine, weil die Konstellation eher ein Plus an Aufmerksamkeit bringt.