Trotz Haaland-Treffer: Norwegen verliert in Slowenien

Ljubljana (dpa)

Trotz der Treffsicherheit von Torjäger Erling Haaland hat Norwegen in der Nations League einen großen Schritt Richtung Aufstieg verpasst. Der Ex-Dortmunder erzielte beim Spiel in Slowenien zwar die Führung für sein Team (47. Minute), am Ende verloren die Norweger aber mit 1:2 (0:0).

Von dpa