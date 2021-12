UEFA: Tottenham nach Spielabsage Verlierer und ausgeschieden

Nach dem coronabedingt abgesagten Duell gegen Stade Rennes ist der englische Fußballclub Tottenham Hotspur in der Conference League ausgeschieden.

Trainer Antonio Conte (M.) schied mit Tottenham in der Conference League am Grünen Tisch aus.

Das ausgefallene Spiel wurde mit 0:3 gewertet, wie die UEFA mitteilte. Tottenham bleibt dadurch Dritter der Gruppe G hinter Rennes und Vitesse Arnheim.

Nach einem Corona-Ausbruch bei dem englischen Premier-League-Club war das Spiel am 9. Dezember abgesagt worden. Tottenhams Trainer Antonio Conte hatte damals mehrere Corona-Fälle bestätigt. Demnach waren acht Spurs-Spieler und fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Liga gab es daher auch Spielabsagen, Tottenham hat nach 18 Spieltagen fünfzehn Partien absolviert und kam zuletzt am Sonntag zu einem 2:2 gegen den FC Liverpool.

Die Gruppenphase muss laut Reglement der UEFA bis zum 31. Dezember abgeschlossen sein. Wenn eine fristgemäße Neuansetzung nicht möglich sei, würde laut UEFA-Regeln «der Verein, der nicht an diesem Spiel teilnehmen kann, dafür verantwortlich gemacht». In diesem Fall werde eine 0:3-Niederlage verhängt.