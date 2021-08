Umstellung auf 2G: Wolfsburg ändert Zugangsregeln

Der VfL Wolfsburg will in Zukunft hauptsächlich gegen das Coronavirus geimpfte und von einer Covid-19-Erkrankung genesene Menschen ins Stadion lassen. Die sogenannte 2G-Regel gelte ab dem 2. September, wie der Fußball-Bundesligist bekanntgab.

Der Club folge damit der dringenden Empfehlung der Stadt Wolfsburg und des dortigen Gesundheitsamtes. «Mit der Umstellung auf 2G soll ein weiterer Beitrag zur Verbesserung des Infektionsschutzes geleistet werden», heißt es in einer Mitteilung des Tabellenführers. Ausgenommen von der Regel sind Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 18 Jahren. In der Bundesliga setzt der 1. FC Köln auf eine ähnliche Regelung. Beim VfL gilt das Vorgehen auch für das kleinere AOK Stadion, in dem das Frauen-Bundesligateam des Vereins spielt.