Union-Auftritt bei Ajax keine Überraschung für Juranović

Die Unioner bedanken sich nach dem starken Auftritt in Amsterdam bei den mitgereisten Fans.

«Wir haben in Leipzig gewonnen, die spielen in der Champions League. Wir können mit allen mithalten», sagte der 27 Jahre alte Kroate nach dem 0:0 im Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League. «Wir hatten vier Chancen, die hatten eine vielleicht. Es war ein Kampf im Mittelfeld.» Ähnlich äußerte sich auch sein Mannschaftskollege Danilho Doekhi.

Die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale im Rückspiel im Stadion An der Alten Försterei am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) schätzte Juranović auf 50:50 ein. «Wir sind bereit für die nächsten Spiele. Erst Schalke, dann wieder Ajax. Wir können viel Positives mitnehmen», sagte der Außenverteidiger. «Wir werden zu Hause ein besseres Spiel machen.»