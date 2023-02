Union im Rückspiel gegen Ajax wieder mit Leite und Becker

Unsere #UEL-1⃣1⃣ für #FCUAJA 💫#fcunion pic.twitter.com/P5jspf0X1g — 1. FC Union Berlin (@fcunion) February 23, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Lediglich Janik Haberer steht statt Morten Thorsby in der ersten Mannschaft für die Zwischenrunden-Partie (21.00 Uhr/RTL) im Stadion An der Alten Försterei. Abwehrspieler Diogo Leite und Stürmer Sheraldo Becker, die am Wochenende gegen Schalke 04 pausiert hatten, rücken wieder in die Startelf. Das Hinspiel in Amsterdam endete 0:0. Union braucht einen Sieg, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Ajax-Trainer John Heitinga verändert sein Team im Vergleich zum Spiel in Amsterdam vor einer Woche ebenfalls auf einer Position. Statt Owen Wijndal beginnt der ehemalige Bundesliga-Profi Davy Klaassen.