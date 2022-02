Vergewaltungsurteil für Robinho: Land beantragt Auslieferung

Der einstige Nationalspieler und Stürmer des AC Mailand wurde in Italien zu neun Jahren Haft verurteilt, weil er 2013 mit fünf anderen Männern eine Frau in einer Diskothek vergewaltigt haben soll. Eine finale Berufung des Fußballers hatte das oberste Gericht in Rom im Januar abgewiesen. Die Staatsanwaltschaft Mailand schickte nun einen internationalen Haftbefehl und ein Auslieferungsgesuch an das Justizministerium in Rom. Von dort werden die Unterlagen nach Brasilien geleitet, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Allerdings wird der 37-Jährige die Strafe in Italien wohl nicht antreten müssen, weil ihn das südamerikanische Land laut Verfassung nicht ausliefern darf. Festgenommen werden kann Robinho nur, wenn er ins Ausland reist und dort der internationale Haftbefehl greift.

Im Oktober 2020 wollte Robinho bei seinem Heimatverein FC Santos ein Comeback geben, auf Druck von Sponsoren und Fans aber wurde der Vertrag nach nur einer Woche ausgesetzt und dann aufgelöst. In Brasilien wurden Audiomitschnitte mit pikanten Details und expliziten Aussagen veröffentlicht, die die italienische Justiz für das Urteil verwendet haben soll. Robinho weist die Vorwürfe zurück.