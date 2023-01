Vertrag verlängert: Deschamps bleibt Frankreich-Coach

Der Präsident des Verbands, Noël Le Graët, lobte die «außergewöhnliche Bilanz» Deschamps, der die Mannschaft seit 2012 trainiert.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️



2018 führte er die Bleus zum WM-Sieg. Bei der Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Jahr erreichten die Franzosen das Finale, so wie bei der Europameisterschaft 2016. Nun soll der 54-Jährige, selbst ehemaliger Europa- und Weltmeister, bei der nächsten Europameisterschaft 2024 in Deutschland und bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA das Team um Superstar Kylian Mbappé zum nächsten Titel führen. Sogar Staatschef Emmanuel Macron hatte den Coach bestärkt, seine Mission fortzusetzen.