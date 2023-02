Viertelfinal-Kracher mit Brisanz: RB Leipzig gegen BVB

Die Sachsen werden in der Partie am 4. oder 5. April Gastgeber für die Westfalen sein. Zudem empfängt Rekordpokalsieger FC Bayern München den SC Freiburg, Finalteilnehmer der vergangenen Saison. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Die Lose zog Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen.

«Schön, dass es mit einem Heimspiel für unsere Fans geklappt hat», sagte Rose und ergänzte: «Ich persönlich freue mich darauf, alte Freunde zu treffen, auch wenn man Borussia Dortmund lieber erst im Halbfinale oder Finale begegnen möchte.» Der 46-Jährige trainierte den BVB von Juli 2021 bis Mai 2022.

Für den FC Bayern ist es das zweite Aufeinandertreffen mit Freiburg im Pokal. 2005 setzten sich die Münchner im Viertelfinale mit 7:0 bei den Breisgauern durch.

Eintracht Frankfurt empfängt Union Berlin

Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem 1. FC Union Berlin zu tun. Union-Profi Timo Baumgartl sagte: «Wir hätten gerne ein Heimspiel gehabt. Aber wir nehmen es so an. Ein Viertelfinale ist da, um es zu gewinnen.»

Als einziger noch verbliebener Zweitligist tritt der 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart an. «Wunschgegner gibt es im Viertelfinale schon lange nicht mehr», kommentierte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. «Nürnberg hat sich nicht in diesem Wettbewerb so weit vorgekämpft, um uns das Feld ohne Gegenwehr zu überlassen.»

Die Viertelfinal-Begegnungen stehen fest! 🏆✨

Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?#DFBPokal #BERLIN2023 #GEWINNERBLEIBT | @TARGOBANK pic.twitter.com/frSuBdbf2b — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) February 19, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Halbfinal-Partien sind für den 2. und 3. Mai angesetzt, am 3. Juni steigt im Berliner Olympiastadion das Endspiel.