Von Atilgan bis Zahn – so ergeht es den Abgängen der Preußen

Die gesamte zweite Reihe, aber auch zwei Akteure, die der Verein gerne gehalten hätte, verließen in diesem Sommer Preußen Münster. Nach vier Monaten an neuer Wirkungsstätte lohnt sich ein Blick, wie es den Ex-Adlern an ihren neuen Wirkungsstätten ergangen ist. Einige scheinen ihr Glück gefunden zu haben, andere dagegen hadern mit ihrem Pechvogel-Status.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch