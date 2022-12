Von Nerz bis Flick: Die DFB-Trainer seit 1926

Hansi Flick ist der elfte Chefcoach der Fußball-Nationalmannschaft. Der 57-Jährige trat nach der EM 2021 die Nachfolge von Joachim Löw an, mit dem er als Assistent 2014 Weltmeister geworden war.

Bei seinem ersten Turnier als Bundestrainer schied er bei der WM in Katar in der Gruppenphase aus. Am 7. Dezember teilte der DFB nach einer Krisensitzung mit, dass Flick Bundestrainer bleibt und die Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 führen soll.

Trainer Zeit Größte Erfolge Otto Nerz* 1926-1936 WM-Dritter 1934 Sepp Herberger** 1936-1964 Weltmeister 1954 Helmut Schön 1964-1978 Europameister 1972, Weltmeister 1974 Jupp Derwall 1978-1984 Europameister 1980 Franz Beckenbauer*** 1984-1990 Weltmeister 1990 Berti Vogts 1990-1998 Europameister 1996 Erich Ribbeck 1998-2000 - Rudi Völler*** 2000-2004 Vize-Weltmeister 2002 Jürgen Klinsmann 2004-2006 WM-Dritter 2006 Joachim Löw 2006-2021 Weltmeister 2014 Hansi Flick seit 2021

* Reichstrainer** bis 1945 Reichstrainer*** DFB-Teamchef