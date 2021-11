Vorlagenkönig und Fanliebling

Münster

Die Torschützen des SC Preußen Münster nehmen nach der Vollstreckung schon fast automatisch Kurs auf Henok Teklab, denn in der Regel war der 23-Jährige als Vorletzter am Ball. Preußens Vorlagenmaschine hat jetzt schon acht Assists gesammelt und sich ganz tief in die Herzen der Fans geflankt.

Von Thomas Rellmann