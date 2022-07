Vorverkauf boomt – Preußen hoffen auf 6000 Zuschauer gegen Wattenscheid

Vom Goldrausch zu sprechen, das wäre noch etwas verfrüht. Aber Preußen Münster schickt sich an, die erste Adresse in der Regionalliga West in Sachen Ticketverkauf und Dauerkarten-Absatz zu werden. RW Essen ist aufgestiegen, hatte über 9000 Saison-Abos an die Frau und den Mann gebracht. Nun setzt der SCP zumindest neue eigene Bestmarken. „Stand jetzt haben wir bereits mehr Dauerkarten abgesetzt, als wir zum Ende der Vorsaison hatten. Alle haben große Lust und Vorfreude auf den SCP“, sagte Bianca Gemsa, die das Ticketing im Club seit Jahren leitet.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper