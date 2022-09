Wegkamp knipst doppelt für Preußen und ist bald wohl erste Wahl

Münster

Siebenmal saß Gerrit Wegkamp in dieser Saison beim Anpfiff auf der Bank. Diesmal durfte der Angreifer immerhin schon in der Halbzeit ran. Und dankte es mit zwei Treffern. Im Top-Spiel gegen Rödinghausen winkt ihm nun ein Einsatz von Beginn an. Denn der bisherige Platzhirsch ist angeschlagen.

Von Alexander Heflik