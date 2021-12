Wintertransfers! Preußen wollen in der Pause aktiv werden

Winterzeit ist Transferzeit im Fußball. Bevor es im neuen Jahr in die Rückrunde geht, bekommen die Clubs in der Pause die Chance, sich zu verstärken. Auch bei den Preußen überlegt Sportdirektor Peter Niemeyer personell nachzulegen.

Vom 1. bis 31. Januar hat in diesem Winter das deutsche Transferfenster geöffnet. Vieles deutet darauf hin, dass auch Preußen Münster aktiv wird. Das extrem ausgeglichene und qualitativ hochwertige Aufgebot besitzt in der Breite doch einige Lücken, wie gerade die vergangenen Wochen zeigten. Beim 2:0 in Aachen fehlten acht Profis, vier davon wegen einer Corona-Infektion. Dazu saßen mit Deniz Bindemann und Robin Ziegele zwei Akteure auf der Bank, die nur im äußersten Notfall hätten eingreifen können. Nicht nur weil positive Testergebnisse gerade in den kalten Monaten jederzeit drohen, kann es nicht schaden, nachzulegen.