WM 2026: Gastgeber USA, Kanada und Mexiko automatisch dabei

Die drei Startplätze werden vom Kontingent für die Starter aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik abgezogen, wie die FIFA mitteilte. Damit sind drei der sechs festen Startplätze des Kontinentalverbands Concacaf bereits vergeben. Die übrigen drei Tickets für das Turnier 2026 werden in der Qualifikation ausgespielt, zudem haben zwei Concacaf-Teams noch Chancen über die Playoffs.

Details zur Qualifikation für das Turnier in gut drei Jahren will der Weltverband noch bekannt geben. Das Turnier wird erstmals mit 48 Teams ausgetragen, dadurch erhöhen sich auch die Teilnehmer-Zahlen aus den verschiedenen Kontinentalverbänden. Aus Europa nehmen 16 Teams teil, Asien stellt mindestens acht Mannschaften, Afrika neun. Aus Südamerika kommen mindestens sechs Teams, Ozeanien hat einen Startplatz sicher. Dazu werden insgesamt zwei Tickets in interkontinentalen Playoffs vergeben, an denen alle Konföderationen außer Europa teilnehmen.

Bei der WM im vergangenen Jahr in Katar war der deutsche Gruppengegner Costa Rica neben Kanada, Mexiko und den USA der einzige Teilnehmer aus Nord- und Mittelamerika. Lediglich die USA hatten es ins Achtelfinale des Turniers geschafft und waren dort nach einem 1:3 gegen die Niederlande ausgeschieden.