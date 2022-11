BoykottKatar? Elf Alternativen zur Fußball-WM

Plätzchen backen, Glühwein trinken, Gesellschaftsspiele oder Netflix und Co. sind nur einige der Alternative zur Fußball-WM in Katar.

Schon seit 2010 steht fest, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Katar stattfindet. Viele fragen sich, was sich die FIFA dabei gedacht hat. Tausende tote Arbeiter auf den Baustellen der Stadien, eine schwierige Menschenrechtslage und ein Klima, das für eine Großveranstaltung im Sommer nicht geeignet ist. Den letzten Kritikpunkt konnte der Fußball-Weltverband durch eine Verschiebung des Turniers in den Winter entschärfen – die Kritik an der Situation im Land bleibt.

Je näher das Turnier rückt, umso lauter werden die Stimmen, die sich gegen die Austragung in Katar aussprechen und einen Boykott fordern. Und viele Initiativen, Fans und Fußball-Interessierte wollen tatsächlich auf die WM verzichten. Keine Reise nach Katar, kein Public-Viewing und kein entspanntes Gucken der Spiele auf dem Sofa.

Doch was sind die Möglichkeiten, wenn vier Wochen lang die Weltmeisterschaft das Thema Nummer eins in den Medien oder sogar im Freundes- oder Bekanntenkreis ist? Unsere Redaktion gibt einen Überblick über die Alternativen zur Fußball-WM 2022 in Katar:

1. Weihnachtsmarkt und Glühwein statt TV und Bier

Eine Fußball-WM im Winter? Das hat es noch nie gegeben. Und passend zum Start der Weltmeisterschaft starten vielerorts auch die Weihnachtsmärkte. Dort kann man dem Trubel um das Turnier im Wüstenstaat gut aus dem Weg gehen. Und mit einem Glühwein in der Hand über die gemütlichen Märkte schlendern, ist doch gar nicht so viel schlechter, als das Bier beim Gucken von Spielen wie Uruguay gegen Südkorea oder Wales gegen den Iran.

2. Kreisliga-Derby statt Hackespitze 1, 2, 3

Wer keine Lust auf Katar und Weltmeisterschaft hat, aber trotzdem nicht mehrere Wochen auf Fußball verzichten möchte, dem kann geholfen werden. Zwar pausieren für die Zeit der WM die Profi-Ligen, doch der Spielbetrieb in den Amateurklassen geht weiter. Ein schönes Lokalderby in der Kreisliga oder ein Spitzenspiel in Ober- oder Westfalenliga kann seinen Reiz haben - mit "ehrlichem" Fußball und bezahlbarer Stadionwurst. Und auch die (Halb)-Profis aus der Regionalliga spielen im November und Dezember weiter. Am Tag des ersten deutschen Gruppenspiels (23. November) treffen zum Beispiel die Amateure von Schalke 04 auf Preußen Münster - im traditionsreichen Parkstadion. Wenn, das mal keine gute Alternative ist...

Tipp für die "Couchpotatoes": Viele Spiele der Regionalliga werden auch per Stream live im Internet gezeigt.

3. Museums-Kultur statt Fußball-Kultur

Gute Stimmung, Choreografien, Fan-Aktionen - Fußball-Kultur ist etwas Schönes! Doch da in Katar wenig echte Fußball-Kultur und mehr gekaufte Fans zu erwarten sind, kann man sich gut auf andere Kultur beschränken. Da bieten sich Museumsbesuche an. Im Münsterland gibt es viele Möglichkeiten.

Im LWL-Landesmuseum begeistert bis zum 5. Februar zum Beispiel eine Ausstellung über Barbarossa die Besucher, im Naturkundemuseum erfährt man Wissenswertes über das Klima und den Klimawandel. Und um dort noch mehr Zeit als 90 Minuten zu verbringen, kann man nebenan direkt noch eine Vorstellung im Planetarium besuchen. Und Sterne sind noch abgehobener als eine WM in Katar.

4. Kontiolahti statt Katar

Es muss nicht immer Fußball sein. Auch andere Sportarten können ähnlich spannend, emotionsgeladen oder cool sein. Kontiolahti statt Katar kann da das Motto lauten! In der finnischen Stadt zum Beispiel findet der Biathlon-Weltcup statt. Aber auch andere Wintersportarten wie Skispringen, Rodeln, Ski Alpin oder Langlauf finden im Dezember – während in der Wüste gegen den Ball getreten wird – statt.

Und wer nicht auf körperliche Leibesertüchtigung im Eis und Schnee steht, der kann ab Mitte Dezember auf eine andere Weltmeisterschaft bauen. Im "Ally Pally" in London findet dann die Darts-WM an. Da ist die Chance auf einen niederländischen Weltmeister zwar groß und ist Stimmung und Spannung garantiert. Egal ob live vor Ort oder zu Hause vor dem Fernseher.

5. Netflix statt Magenta TV

Wer alle 64 Spiele der Fußball-WM sehen will, der kann das nur mit dem Streamingdienst der Telekom: MagentaTV. Ein weiterer Sportsender, für den extra bezahlt werden muss. Darauf können viele gut verzichten. Wer auf Fernsehen nicht verzichten möchte, der kann statt Weltmeisterschaft in Katar und MagentaTV auf die klassischen Streamingdienste wie Netflix oder PrimeVideo zurückgreifen.

Die zweite Staffel von "Die Discounter" (witzig!), die fünfte Staffel der Erfolgsserie "The Crown" oder viele weitere Neuheiten bieten eine große Auswahl für Serien- und Film-Liebhaber. Und in den Tiefen der Mediatheken von ARD und ZDF lässt sich auch noch die ein oder andere starke Dokumentation oder Talkshow (Empfehlung: "Chez Krömer") finden. Wer das gemeinsame Erlebnis, das Public-Viewing vermisst, der ist im Kino gut aufgehoben.

6. Besinnlicher Advent statt staubige Wüste

Eine Fußball-WM in der Vorweihnachtszeit? Ungewohnt! Warum eine unchristliche Weltmeisterschaft zelebrieren, wenn man auch besinnlich den Advent genießen kann? Plätzchen backen mit der Familie, Weihnachtsfeier mit den Kollegen oder Geschenke-Shopping mit den Freunden - es gibt genug adventliche Alternativen zur WM in der staubigen Wüste Katars.

Im Allwetterzoo in Münster zum Beispiel öffnet abends auch der "Christmas Garden", eine Lichtshow für die ganze Familie.

7. Monopoly statt Scheich-Milliarden

Für die komplette Infrastruktur rund um die Weltmeisterschaft hat das kleine Land in Katar Medienberichten zufolge eine dreistellige Milliarden-Summe ausgegeben. So viel Geld hat in Deutschland niemand – höchstens als Spielgeld. Zum Beispiel bei Monopoly. Eins von vielen Gesellschaftsspielen, das während der Fußball-WM mal wieder aus dem Keller gekramt und gespielt werden könnte. Aber auch eine Runde "Phase 10", Kniffeln oder "Trivial Pursuit" mit Freunden kann genauso viel Spaß machen, wie sich an einem Dienstagmittag Dänemark gegen Tunesien anzugucken.

8. Donots statt Musik vom Band

Die Stimmung in den Stadien von Katar wird sich in Grenzen halten, Fangesänge und stimmungsvolle Musik ist wenig zu erwarten. Viele namhafte Künstler, darunter Rita Ora oder Rod Stewart, haben zudem Anfragen für Auftritte in dem Wüstenstaat abgelehnt.

"Geht mehr auf Konzerte", singt "Kapelle Petra" in einem ihrer Songs. Dieser Aufforderung der westfälischen Band könnte man während der WM in Katar mal besonders nachkommen. Im November und Dezember treten zum Beispiel Kraftklub, Casper oder die Donots in der Halle Münsterland auf. Am WM-Finaltag dann Marteria. Und wenn das keine Alternativen sind: auch kleine Locations, Clubs, Musiker und Bands freuen sich immer auf viele Besucher.

9. Eigenes Turnier statt WM-Turnier

Ein großes Turnier hat immer seine Reize: Gruppenspiele, K.O.-Phase und Finale. Doch dafür braucht es nicht zwangsläufig die Fußball-WM. Im Familien- und Freundeskreis lassen sich hervorragend eigene Turniere organisieren. Wenn es unbedingt Fußball sein soll, bietet sich das Tischkicker- oder Tippkick-Turnier an. Aber auch für das Tischtennis-Turnier im Hobbykeller oder den Darts-Wettkampf in der Kneipe lassen sich perfekte Turnierpläne entwickeln. Spannung und Spaß ist da garantiert.

10. Dolomiten statt Doha

Überall in Deutschland gibt es nur noch das Thema Fußball-WM? Dann nichts wie weg. Eine Reise ist immer schön. Und im November und Dezember sind viele Urlaubsziele nicht so überfüllt wie im Sommer oder zu Ferienzeiten. Dieses Jahr würden sich da zum Beispiel die Dolomiten anbieten. Ein tolles Ziel - zum Wandern oder sogar Skifahren. Und der große Vorteil: Italien hat sich schon länger für einen WM-Boykott entschieden und sich gar nicht erst für die Großveranstaltung in Katar qualifiziert. Die Menschen im Stiefelstaat dürften also wenig Interesse an der Weltmeisterschaft zeigen. Perfekt für Deutsche, die der WM entgehen wollen.

11. Energiesparen statt Stadien herunterzukühlen

Obwohl die WM in Katar nun im Winter stattfindet, ist es in dem Wüstenstaat weit über 30 Grad heiß. Die Regierung dort hat deshalb in alle Stadien Kühlanlagen einbauen lassen - um die Hitze für Spieler und Zuschauer erträglicher werden zu lassen. Von Energiesparen in dem Land der Scheichs nichts zu spüren – im Gegenteil.

Da bietet es sich an, in Deutschland mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Heizung nicht zu hochdrehen, unnötige Lichter ausschalten und am besten: Keine WM gucken und den Fernseher ausgeschaltet lassen.

Weitere Informationen zur WM 2022 in Katar finden Sie auf unserer Special-Seite. Und unter folgendem Link steht Ihnen das gesamte WN-Angebot vier Wochen kostenfrei zur Verfügung: wn.de/digitalbasis