Bellingham nach WM-Aus sicher: «Unsere Zeit wird kommen»

Bundesligaprofi Jude Bellingham hat sich einen Tag nach dem bitteren WM-Viertelfinal-Aus mit dem englischen Fußball-Nationalteam an die Fans der Three Lions gewandt.

«Vielen Dank auch an die Fans für die Liebe und Unterstützung in den letzten Wochen. Bleibt auch in diesem schlechten Moment bei uns, während wir diese Erfahrung nutzen, um als Team für zukünftige Turniere weiter zu wachsen», schrieb der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in den sozialen Medien: «Behaltet den Glauben, unsere Zeit wird kommen.»

Bellingham gab jedoch zu, dass die 1:2-Niederlage im Viertelfinale in Katar gegen Titelverteidiger Frankreich ein Tiefschlag gewesen sei. «Das wird sehr lange schmerzen», schrieb der 19-Jährige: «Die bessere Mannschaft des Abends flog raus, das ist manchmal so im Fußball.» Dennoch sei er «so stolz auf den Einsatz, den Kampf und die Leistung meiner Teamkollegen im Laufe des gesamten Turniers».