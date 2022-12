England mit komplettem Kader im Training

Mitfavorit England kann sein WM-Achtelfinale gegen Senegal in Bestbesetzung in Angriff nehmen. Cheftrainer Gareth Southgate versammelte im Trainingscamp in Al-Wakra alle 25 übrigen Spieler zum Abschlusstraining.

Nur Ben White, der aus persönlichen Gründen in dieser Woche abgereist ist, fehlt aus dem ursprünglichen Aufgebot. Am Abend sprechen Southgate und sein bisher noch torloser Kapitän Harry Kane im Mediencenter in Al-Rajjan über das Spiel gegen den Afrikameister am Sonntag (20.00 Uhr/MagentaTV) in Al-Chaur.

Kane hat zwar noch nicht getroffen, spielt aber in neuer zurückgezogener Rolle stark. Offen ist, wie der Trainer die Positionen hinter dem Kapitän besetzt. Jude Bellingham wurde zuletzt beim 3:0 gegen Wales als Zehner getestet und könnte nach vorne rücken, um Platz für Routinier Jordan Henderson zu schaffen. Für die beiden Flügelpositionen stehen in Raheem Sterling, Bukayo Saka, Jack Grealish, Marcus Rashford und Phil Foden gleich fünf Optionen bereit.