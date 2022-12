Portugals Team reist ab - Ronaldo bleibt in Katar

Diese Spieler verließen bereits am Morgen das Teamquartier in der Nähe Dohas. Die übrige Delegation machte sich am Morgen nach dem 0:1 gegen Marokko auf dem Weg zum Flughafen. Von dort soll um 12.30 Uhr Ortszeit die Maschine in Richtung Lissabon abheben, wo die Mannschaft am späten Nachmittag Ortszeit zurück erwartet wird. Auch BVB-Profi Raphael Guerreiro blieb wie Ronaldo und einige andere Spieler in Katar.