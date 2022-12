Southgate lässt Zukunft bei England offen: «Brauche Zeit»

«Ich brauche Zeit, um korrekte Entscheidungen zu treffen. Es ist sehr emotional. Du hast so viele unterschiedliche Gefühle bei so einer WM. Es kostet so viel Energie, enorm viel Energie», sagte Southgate in der Pressekonferenz in Al-Chaur, nachdem sein Team das WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen Titelverteidiger Frankreich verloren hatte. Der 52 Jahre alte Ex-Profi hat bei den Three Lions einen Vertrag bis 2024. Er habe sich bislang komplett auf die WM konzentriert und deshalb nicht über die Zukunft nachgedacht.

«Ich will die richtige Entscheidung treffen, wie auch immer diese aussieht. Die richtige Entscheidung für das Team und für den Verband. Das braucht etwas Zeit», fügte Southgate an. Seinem Team wollte er nach der bitteren Niederlage, die auch durch einen Elfmeter-Fehlschuss von Harry Kane verursacht wurde, keinen Vorwurf machen. «Die Statistiken haben alle für uns gesprochen. Ich bin wirklich stolz auf unsere Mannschaft, nicht nur heute, sondern das gesamte Turnier. Wir haben Charakter gezeigt», sagte Southgate. Es sei «ein schwieriger Abend».