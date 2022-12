FIFA-Präsident Infantino begeistert vom bisherigen Verlauf

«Ich habe alle Spiele gesehen, und um es ganz einfach und deutlich zu sagen, dies war die beste Gruppenphase einer WM, die es je gab», sagte der Schweizer in einem vom Fußball-Weltverband verbreiteten Video. «Die Spiele in den wunderschönen Stadien waren sehr, sehr hochklassig, das war bereits klar. Und auch das Publikum bei den Spielen war unglaublich.» Infantino sprach von einem Zuschauerschnitt von über 51.000.

Über das Zuschauerinteresse wird während der Endrunde diskutiert. Zwar sorgten insbesondere Fans der lateinamerikanischen und arabischen Mannschaften für WM-Stimmung in den Arenen. Bis kurz vor Anpfiff blieben aber oftmals viele Plätze in den Stadien leer. Bei der Auftaktniederlage des Gastgebers gegen Ecuador hatten zahlreiche Zuschauer das Stadion schon während der zweiten Halbzeit verlassen. Europäische Fans - auch aus Deutschland - waren in Katar deutlich in der Unterzahl.

Im TV haben Infantino (52) zufolge «schon mehr als zwei Milliarden Zuschauer» die WM-Spiele verfolgt. In Deutschland waren die Quoten im Vergleich zu früheren Turnieren deutlich zurückgegangen. «Das ist wirklich unglaublich: Zweieinhalb Millionen Menschen in den Straßen von Doha und mehrere Hunderttausend jeden Tag in den Stadien, die alle zusammen feiern, jubeln, ihre Teams anfeuern, eine fantastische Atmosphäre, großartige Tore und unglaubliche Spannung», sagte Infantino.

WM-Gastgeber Katar wird wegen Menschenrechtsverletzungen besonders in Europa sehr kritisch gesehen.