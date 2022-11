Lahm sieht europäische Werte vor Heim-EM 2024 in Gefahr

Al-Rajjan (dpa)

Turnierchef Philipp Lahm sieht vor der Heim-EM 2024 «unsere Werte» in Gefahr. «Wir sollten sie verteidigen. Fußball kann Zusammenhalt schaffen, indem er sie feiert. Und er kann helfen, die Errungenschaften von Europa zu bewahren. Darüber hinaus gilt es, das Interesse für den Fußball an der Basis zu wecken», sagte der frühere Fußball-Weltmeister in einem «Zeit»-Interview.

Von dpa