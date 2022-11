Wenn der US-Präsident anruft: «Schockt sie alle»

Gregg Berhalter schaute auf sein Smartphone und kündigte «Showtime» an. «Seid ihr bereit?», fragte der Trainer der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft in die Runde. «Da steht POTUS», sagte er mit Blick auf den ankommenden Anruf. Und POTUS steht für: President of the United States.

Fußball-WM in Katar

Also war US-Präsident Joe Biden in der Leitung. «Coach, bring mich, ich bin bereit zu spielen», eröffnete der 80 Jahre alte Biden bestens gelaunt das Gespräch. Damit es alle hören konnten, hatte Berhalter auf laut gestellt. Was auch dazu führte, dass Bidens Einsatzwunsch erstmal für große Erheiterung unter Spielern und Trainern sorgte.

«Ich weiß, Jungs, ihr seid die Underdogs», fuhr Biden dann fort, «aber ihr habt einige der besten Spieler der Welt in Eurer Mannschaft und ihr repräsentiert dieses Land. Ich weiß, ihr werdet alles geben. Also geht raus und schockt sie alle». Das ganze Land werde sie anfeuern.

Für die Amerikaner geht die WM am (heutigen) Montag mit der Partie gegen Wales los. Am Freitag trifft der ehemalige Deutschland-Legionär Berhalter mit seiner Mannschaft auf England. Letzter Gruppengegner am Dienstag kommender Woche ist Iran.