Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

In Gruppe F treffen Belgien und Marokko sowie Kroatien und Kanada aufeinander. Vize-Weltmeister Kroatien will mit mehr Mut den ersten Sieg in Katar holen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in ihrem zweiten Gruppenspiel der WM in Katar an diesem Sonntagabend extrem unter Druck. Dass der Gegner Spanien heißt, macht die Aufgabe noch schwerer. Zuvor erwartet in Gruppe E Deutschland-Bezwinger Japan den Außenseiter Costa Rica. In Gruppe F treffen Belgien und Marokko sowie Kroatien und Kanada aufeinander. Vize-Weltmeister Kroatien will mit mehr Mut den ersten Sieg in Katar holen.

Japan - Costa Rica (11.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV)

Holt Costa Rica mindestens einen Punkt oder gewinnt sogar gegen Japan, erhöhen sich Deutschlands Chancen vor dem Spiel gegen die Spanier am Sonntagabend (20.00 Uhr). Gewinnt dagegen Japan zum zweiten Mal, wäre die DFB-Auswahl schon bei einem Remis gegen Spanien aufgrund des Torverhältnisses dem Aus sehr nahe. «Der Sieg gegen Deutschland garantiert uns gegen Costa Rica gar nichts. Wir müssen anders spielen. Falls nicht, werden wir nicht gewinnen», sagte Trainer Hajime Moriyasu.

Belgien - Marokko (14.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV)

Das favorisierte belgische Team fiebert dem Comeback von Stürmerstar Romelu Lukaku entgegen. Doch der 29-Jährige dürfte nach langer Verletzung zunächst nur auf der Bank sitzen. Die Marokkaner bangen noch um den Einsatz ihres Außenverteidigers Noussair Mazraoui von Bayern München. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Kroatien wollen die Nordafrikaner für die nächste Überraschung sorgen.

Kroatien - Kanada (17.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV)

Bei einem weiteren Patzer droht dem Vize-Weltmeister das Vorrunden-Aus. Nationaltrainer Zlatko Dalic fordert einen mutigeren Auftritt im Vergleich zum Auftaktspiel, als die Kroaten gegen Marokko kaum zu Torchancen kamen. Kanadas Ziel hat sich nach dem 0:1 gegen Belgien nicht geändert. Das erste Tor der WM-Geschichte soll es weiterhin sein.

Spanien - Deutschland (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV)

Eine weitere Niederlage kann das WM-Aus für die DFB-Elf bedeuten. Die Generation um Antreiber Joshua Kimmich muss beweisen, dass sie die eigenen hohen Ansprüche endlich erfüllen kann. Ein Pflichtspiel gegen Spanien gewonnen hat noch keiner der 26 deutschen WM-Akteure. Bei Spanien sind die Jungstars Pedri und Gavi in Topform - und nach dem 7:0 zum Auftakt gegen Costa Rica auch voller Selbstvertrauen. Spaniens Trainer Luis Enrique warnte jedoch vor dem deutschen Team: «Bei der WM schaut man auf ein Trikot und schaut, wie viele Sterne es darauf hat.»