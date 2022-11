Nach Vorrunden-Aus: Ecuadors Trainer denkt über Zukunft nach

Al-Rajjan (dpa)

Nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar will sich Ecuadors Nationaltrainer Gustavo Alfaro in Ruhe überlegen, ob er weitermacht. «Ich brauche jetzt etwas Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich meine Karriere fortsetzen will», sagte der 60 Jahre alte Argentinier nach dem 1:2 (0:1) am Dienstag in Al-Rajjan gegen Senegal.

Von dpa