Spontaner Protest und Schadenfreude im Iran nach Niederlage

Teheran (dpa)

In der iranischen Hauptstadt Teheran haben Autofahrer nach der WM-Niederlage gegen die USA vereinzelt ihre Schadenfreude ausgedrückt. An belebten Plätzen riefen Menschen in der Nacht zu Mittwoch etwa: «War wohl nichts mit Eurem Nationalteam». Sie spielten damit auf die hohen politischen und sportlichen Erwartungen an das Team Melli an.

Von dpa