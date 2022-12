Portugal-Coach über Ronaldo: «Wenn er fit ist, spielt er»

«Aber das gilt auch für alle anderen Spieler», sagte Santos vor dem Duell mit Südkorea am Freitag (16.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV). Ronaldo hatte zuletzt nicht am Teamtraining teilgenommen und individuell trainiert.

Da Portugal den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-WM bereits sicher hat, wird erwartet, dass Santos mehreren angeschlagenen oder mit Gelb vorbelasteten Spielern eine Pause geben wird. Auch Ronaldo könnte zunächst auf der Ersatzbank sitzen, allerdings gilt der Kapitän als extrem ehrgeizig und könnte mit einem weiteren Tor Portugals WM-Torrekord von Eusebio mit neun Treffern einstellen. «Ich habe Vertrauen in alle meine Spieler», sagte Santos zu möglichen Wechseln. «Wir müssen mit Müdigkeit und Gelben Karten umgehen.»

Portugal fehlt noch ein Punkt zum Gruppensieg, dennoch will Santos gegen Südkorea mit seinem Landsmann Paolo Bento als Coach auf Sieg spielen. «Wir wollen Erster werden in unserer Gruppe», sagte er. An ein mögliches Duell im Achtelfinale mit Rekordweltmeister Brasilien denke er noch nicht. «Wenn man zu einer WM fährt, will man etwas Großes erreichen. Wir werden im nächsten Match alle bereit sein, zu spielen.»

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Südkorea: 1 Seung-Gyu Kim - 15 Moon-Hwan Kim, 4 Min-Jae Kim, 19 Young-Gwon Kim, 3 Jin-Su Kim - 6 In-Beom Hwang, 5 Woo-Young Jung - 22 Chang-Hoon Kwon, 25 Woo-Yeong Jeong, 7 Heung-Min Son - 9 Gue-Sung Cho

Portugal: 22 Costa - 20 Cancelo, 2 Dalot, 3 Pepe, 5 Guerreiro - 10 B. Silva, 16 Vitinha, 14 Carvalho, 15 Leão - 9 André Silva, 7 Ronaldo

Schiedsrichter: Facundo Tello (Argentinien)