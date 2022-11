WM-Gastgeberland Katar ist halb so groß wie Hessen

Die ganze Welt schaut in den nächsten Wochen auf einen kleinen Wüstenstaat im Nordosten der Arabischen Halbinsel. Was steckt hinter Katar? Ein Überblick.

Ein Mann in Arbeitskleidung geht am Schriftzug „Fifa World Cup Qatar 2022“ vorbei. Mit dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador beginnt am 20.11.2022 die Fußball-WM 2022.

Wie groß ist Katar?

Katar hat mit mehr als 2,7 Mil­lionen Einwohner in etwa so viele wie Brandenburg, wobei nur 15 Prozent Einheimische sind. Mit mehr als 11.571 Qua­dratkilometern Fläche ist Katar etwas mehr als halb so groß wie Hessen.

Wie heißt die Hauptstadt?

Doha

Wie reich ist Katar?

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner lag Katar 2021 weltweit auf Rang acht. Laut „Statistical Review of World Energy“ gehörte Katar 2021 zu den fünf größten Erdgas-Produzenten der Welt. Zudem exportierte Katar 2019 weltweit das meiste Flüssiggas.

Die Stadien und Spielorte der WM 2022 in Katar

Wie viele Christen leben in Katar?

Die Zahl wird auf mehr als 300.000 geschätzt – etwa zwölf Prozent. Die Muslime machen 67 Prozent der Bevölkerung aus. Hinzu kommen zwölf Prozent Hindus.

Wer ist das Staatsoberhaupt?

Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani regiert seit 2013. Mit 42 Jahren ist er aktuell der jüngste regierende Monarch der Welt.

Was ist die Staatsform?

Es gibt eine absolute Monarchie mit Beratender Versammlung. Der Emir ernennt 15 der 45 Mitglieder des Gremiums. Die anderen zwei Drittel wurden im Jahr 2021 erstmals gewählt.

Seit wann ist Katar unabhängig?

Katar, zuvor britisches Protek­torat, wurde erst 1971 unabhängig.

Wie sind die deutschen Handelsbeziehungen mit Katar?

Die deutschen Exporte be­trugen 2020 laut Deutscher Botschaft 1,1 Milliarden Euro und umfassten vor ­allem Kraftfahrzeuge, Flugzeuge und Maschinen. Die Importe aus Katar lagen bei 300 Millionen Euro.

W­ie groß ist die Zeitverschiebung?

Die Zeit in Katar liegt aktuell zwei Stunden vor der Zeit in Deutschland. Wenn es in Berlin 12 Uhr ist, ist es in Doha schon 14 Uhr.

