Vorwurf der Korruption und Verletzung der Menschenrechte

WM 2022 in Katar

Schattenspiele vor den bunten Wolkenkratzer-Fassaden in Doha. Mit dem Emirat Katar ist erstmals ein arabisches Land Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft. Kritiker rufen in zunehmender Zahl zum Boykott

Als Joseph Blatter am 2. Dezember 2010 in ­Zürich die verhängnisvolle Karte aus dem Umschlag zog und Katar als Gastgeber der Fußball-WM 2022 präsentierte, wirkte das Lächeln des ehemals mächtigsten Mannes des Weltverbandes Fifa gequält und aufgesetzt. Wahre Freude entlädt sich jedenfalls in anderen Gesichtszügen.