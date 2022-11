Wolfsburg besiegt Duisburg - Eintracht klettet auf zwei

Wolfsburg (dpa)

Die Erfolgsserie der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg reißt nicht ab. Der deutsche Meister und Tabellenführer landete am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit dem 4:0 (0:0) gegen den MSV Duisburg den siebten Sieg am siebten Bundesliga-Spieltag.

Von dpa