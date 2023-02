ZDF-Sporstudio: Ladbergens Zeqiri fordert Sebastian Kehl an der Torwand

Flamur Zeqiri vom VfL Ladbergen (links) schießt am Samstagabend im ZDF-Sportstudio auf die berühmte Torwand und tritt dort gegen Vize-Weltmeister Sebastian Kehl an.

Aufgeregt ist er natürlich. Das darf er auch sein. Am Samstagabend schlägt seine große Stunde. Dann steht Flamur Zeqiri vom VfL Ladbergen im ZDF-Sportstudio an der berühmten Torwand und fordert Vize-Weltmeister Sebastian Kehl heraus. Das Internetportal „Hartplatzhelden.de“ hat sein Tor aus dem Kreisliga-A-Spiel gegen Westfalia Hopsten als schönsten Treffer auserkoren. Zur Belohnung gibt es die Einladung ins ZDF-Sportstudio mit dem Torwandduell gegen den Sportdirektor von Borussia Dortmund.

„Das ist natürlich fantastisch. Ich freue mich riesig“, erklärt der 30-Jährige, der schon so manchen Treffer für seinen Verein erzielt hat. Dieser eine war aber schon ein besonderer und hievt ihn jetzt ins Rampenlicht.

Traumtor öffnet Torwand-Tür

Es war die 74. Minute des Kreisliga-A-Spiels zwischen dem VfL Ladbergen und Westfalia Hopsten am 2. Februar. „Mein Trainer Stefan Kilfitt hat immer gesagt, ich soll es auch mal aus der Distanz versuchen“, erklärt der 30-Jährige. Gesagt, getan. Gegen Westfalia Hopsten folgte dann sein großer Auftritt. Über 30 Meter vor dem Gäste-Gehäuse nahm er das Leder an, drehte sich und schweißte es in den Winkel. „Ein mega Traumtor“, kam auch Stefan Kilfitt aus dem Staunen nicht heraus.

Sebastian Kehl muss sich der Herausforderung an der Torwand ebenfalls stellen. Foto: www.imago-images.de

Was dann folgte, hatte fast etwas aus „1000 und eine Nacht“. Seit einiger Zeit zeichnet der VfL alle Spiele auf. So verewigte Co-Trainer Ralf Kahsmann auch diese Partie auf Zelluloid. Dann hatten er und Stefan Kilfitt die Idee, die Sequenz mit dem herrlichen Treffer beim Internetportal fussball.de einzureichen, das per Online-Voting das schönste Tor aus vielen Einsendungen auswählt. Der Sieger erhält dann eine Einladung fürs ZDF-Sportstudio. Dort scheiterte Flamur Zeqiri allerdings ganz knapp und belegte mit hauchdünnem Rückstand den zweiten Platz.

Natürlich war der Ladberger enttäuscht. Umso größer war die Überraschung, als er am Dienstagmorgen erfuhr, dass er doch an der Torwand stehen darf, und zwar schon am kommenden Samstagabend im Duell gegen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

ZDF-Jury hat entschieden

VfL-Vorsitzender Norbert Plogmeier hatte nämlich heimlich das Filmchen mit dem Treffer beim Portal „Hartplatzhelden.de“ eingereicht, das ebenfalls Fußballer fürs Torwandschießen im Sportstudio vermittelt. Dort entscheidet eine Jury, in der unter anderem Fußball-Reporter-Legende Manni Breuckmann und Sportstudio-Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein sitzen. Und die fand den Treffer von Flamur Zeqiri so herausragend, dass der 30-Jährige eine Einladung erhielt.

Und dann ging alles sehr schnell. Die Anfrage des ZDF, ob er schon am Samstag ins Studio kommen könne, beantwortete Zeqiri sofort mit einem klaren „Ja“. Bis dahin ist Üben angesagt. Auf der Anlage des VfL Ladbergen steht eine Torwand. Die wird in diesen Tagen sicher mehrfach Besuch von einem Linskfuß bekommen. „Ich bin froh, wenn ich überhaupt nur einmal treffe“, äußert Flamur Zeqiri zwar, sein Ehrgeiz ist aber geweckt. Er ist Schalke-Fan, und da will er gegen einen Dortmunder natürlich gerne die Oberhand behalten. Nach einer Übernachtung in Mainz geht es am Sonntagvormittag flugs zurück gen Heimat. Denn am Nachmittag steht das Kreisliga-A-Spiel gegen GW Steinbeck an. Und auch da will Flamur Zeqiri ins Schwarze treffen.