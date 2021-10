Leistungssteigerung rettet Westfalia Kinderhaus

Ganze 45 Minuten lief Westfalia Kinderhaus dem SC Herford am Sonntag hinterher. Nach der Pause aber übernahm das Team von Coach Holger Möllers die Iniative und holte am Ende dank eines Traumtors einen wichtigen Sieg.

Jendrik Witt erzielte in Herford das entscheidende Tor zum 1:0.

Nach spielerisch eher schwacher erster Halbzeit und anschließender Leistungssteigerung feierte Westfalia Kinderhaus in der Westfalenliga beim Tabellenvorletzten SC Herford einen wichtigen 1:0-Erfolg.

„Mit dem Sieg bin ich natürlich sehr zufrieden“, konstatierte Trainer Holger Möllers nach Abpfiff, „aber die Jungs haben das Glück heute schon strapaziert.“ Die Platzherren aus Herford waren feldüberlegen, nahmen die Zweikämpfe viel besser an und kamen zu einigen guten Gelegenheiten. „Besonders im Passspiel waren wir am Anfang schlecht, das haben wir uns ganz anders vorgestellt“, sagte Möllers, „wir sind der Musik die ersten 45 Minuten hinterher gelaufen.“



Taktische Umstellung bringt Sicherheit

Nach der Pause stellte Möllers dann um, machte aus der Dreier- eine Viererkette. „Das hat uns mehr Sicherheit und Präsenz im Mittelfeld gebracht“, erklärte Möllers die „100-Prozent-Leistungssteigerung“, die seine Truppe nach der Pause zeigte. Nach etwas mehr als einer Stunde dann kam der spielentscheidende Moment, als Jendrick Witt zum Freistoß antrat und den Ball in die Maschen hob (63.). „Das war ein echter Geniestreich“, lobte der Coach den Sommer-Neuzugang aus der Jugend des 1. FC Gievenbeck. Nachdem sich der Gastgeber wenig später mit einem taktischen Foul und anschließender Gelb-Roter Karte noch selbst schwächte (71.), ließ Kinderhaus nichts mehr anbrennen. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns wirklich gestrafft“, zog Möllers sein Fazit.



Kinderhaus: Siegemeyer – Pietsch, Rensing, Niehues, Lambertz, Graberg – Schöneberg, Ritter (46. Liebert), Schürmann (46. Schroetter), Wassey (46. Hake) – Witt (90.+3 Wietzorek)