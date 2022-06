Leistungsträger Lukas Keeren schaut bei GW Amelsbüren auch über den Tellerrand

Sportlich führt an Lukas Keeren kein Weg vorbei. Von vielen überzeugenden Kickern in Reihen des B-Liga-Meisters GW Amelsbüren war der Verteidiger vielleicht der konstanteste. Doch auch neben dem Platz hat sich der 24-Jährige längst einen Namen gemacht.

So oft steigt GW Amelsbüren nicht auf. Das lässt sich schon daran erkennen, dass sich die Meisterfeiern nach dem Titel in der Kreisliga B über einige Wochen ziehen. Platz eins ist schon seit Anfang Mai abgesichert. Aber am Sonntag ging es vom Auswärtsspiel beim SV Südkirchen mit dem Planwagen zurück, auch die Alten Herren sowie zweite und dritte Mannschaft waren an Bord. Der offizielle Saisonabschluss folgt dann an Pfingsten. Mittendrin: Lukas Keeren. „Wir genießen das momentan total“, sagt der Innenverteidiger.

Dass er für die Wahl zu Münsters Fußballer des Jahres nominiert ist, ist das i-Tüpfelchen – und für seinen Coach André Frankrone nur logisch. „Er bringt immer konstant seine Leistung. Ein absoluter Leistungsträger, eine feste Größe.“ Keeren spielt immer von Beginn an, hat seine Stärken im Aufbau sowie im Kopfball- und Stellungsspiel. Sieben Tore, fast alle nach Standards, runden das Bild ab. Der Linksfuß kam vor sechs Jahren aus der U 19 des TuS Hiltrup zum Häpper. Mittlerweile ist er mehr in Amelsbüren als in seinem Heimatort. Denn er kickt nicht nur selbst, sondern trainiert demnächst auch die U 15. Außerdem arbeitet der Linksfuß als Gruppenleiter im offenen Ganztag der Davertschule.

Sportlich hat der Abwehrspieler durchaus noch einige Ambitionen – aber mit GWA. „Wir haben einen vielversprechenden Kader. Die Mannschaft hat sich zuletzt unglaublich entwickelt. Im Training hatten wir immer mehr als 15 Mann.“ Keerens Ziel: erst mal etablieren – und dann schauen, was in der Zukunft noch geht. Die Bedeutung der Rückkehr in die A-Liga für den gesamten Club kann der 24-Jährige schon gut einordnen. „Wir haben ja viele Jungs bei den Altherren, die selbst früher hoch mit Amelsbüren gespielt haben. Die waren total happy, dass wir aufgestiegen sind.“

Münsters Fußballer des Jahres 2022: Die Kandidatinnen und Kandidaten Letztmals fand die Wahl zu Münsters Fußballer des Jahres im Jahr 2019 statt, also bevor Corona kam und dafür sorgte, dass zwei Spielzeiten nacheinander abgebrochen wurden. Damals sahnte Jan-Hendrik Möller (ganz vorne) von GW Amelsbüren II die Ehrung ab, der zweite Platz ging an Nils Burchardt (Preußen Münster II, nicht auf dem Bild). Dritter wurde Sven Möllmann (hockend, 2. v. li.) vom VfL Wolbeck. Nach zweijähriger Unterbrechung bewerben sich nun wieder elf Flemmerinnen und Flemmer um den Titel. Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten vor: Foto: Jürgen Peperhowe Hannah Bode (TuS Saxonia Münster): Die Angreiferin erzielte 28 Tore in 16 Spielen und verhalf ihrem Club damit zu Platz drei in der Kreisliga A. Saxonia verpasste die Aufstiegsrunde nur knapp. Foto: privat/TuS Saxonia Rui Guimaraes (Westfalia Kinderhaus II): Ein ganz Gefährlicher. Guimaraes markierte 23 Treffer in der Kreisliga A und verhalf Kinderhaus II zum Ticket für die Bezirksliga-Relegation. Auch für die Erste kam der Angreifer einige Mal zum Einsatz, traf einmal in der Westfalenliga. Im Sommer zieht es Guimaraes zum SC Münster 08 in die Bezirksliga. Foto: Peter Leßmann Niklaas Houghton (GW Gelmer): Ein Mann wie ein guter Wein – er wird nicht älter, sondern besser. Mit 33 Jahren war er für knapp die Hälfte der Gelmeraner Bezirksliga-Tore (25 von 52) verantwortlich. Ohne Houghton wäre es ganz eng geworden mit dem Klassenerhalt, so aber haben die Grünweißen an den letzten beiden Spieltagen alles in der eigenen Hand. Ab Sommer stürmt Houghton für den BSV Roxel in der Landesliga. Foto: Wilfried Hiegemann Thorben Hövelmann (Concordia Albachten): Meisterschaften werden in der Defensive entschieden – frag’ nach in Albachten. Mit 28 Gegentreffern stellt die Concordia die beste Defensive der Bezirksliga und machte am Wochenende den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Das ist auch ein Verdienst von Keeper Hövelmann, der es regelmäßig in die Elf des Spieltags schaffte. Foto: Wilfried Hiegemann Richard Joaquim (VfL Wolbeck): In seiner ersten Saison im Herren-Bereich zeigte der gebürtige Gremmendorfer sein Können. Agil, kaum zu stoppen und zudem treffsicher (14 Tore). Auch er wechselt nach dieser Saison zum BSV Roxel in die Landesliga. Foto: Wilfried Hiegemann Lukas Keeren (GW Amelsbüren): GWA ist zurück in der Kreisliga A – und Innenverteidiger Keeren hatte seinen Anteil daran. Der Vizekapitän besticht mit klugem Spielaufbau, gutem Stellungsspiel und ist torgefährlich. Auch dank Keeren marschierte GWA durch die Kreisliga B3, holte in bislang 26 Partien 25 Siege (126:24 Tore). Foto: David Matthäus Nils Kisker (TuS Hiltrup): Westfalenligist Hiltrup hatte mit Personalproblemen zu kämpfen, überraschte aber unter anderem Spitzenreiter Delbrück zweimal. Kisker ist im Mittelfeld eine absolute Säule und zudem ein feiner Kicker. Foto: Wilfried Hiegemann Paula Mertens (Borussia Münster, Foto links): 21 Tore und dann ab auf den Jakobsweg, das kann man mal so machen. Mertens schoss Borussia in der Bezirksliga auf Platz eins, den Landesliga-Aufstieg machten ihre Teamkolleginnen dann ohne die Knipserin klar. Am letzten Wochenende kehrte Mertens zurück und traf auch gleich wieder. Foto: privat/Borussia Münster Johan Scherr (1. FC Gievenbeck): Eine der großen Konstanten beim Westfalenligisten, der noch immer auf den Sprung in die Oberliga hoffen darf. Scherr ist ein moderner Verteidiger – mit eingebauter Torgefahr. Foto: Wilfried Hiegemann Tessa Schipke (Wacker Mecklenbeck): Die Innenverteidigerin spielte auf konstant hohem Niveau – und ist die Fleißigste in Sachen Trainingsbeteiligung. Dazu passt, dass Schipke als stellvertretende Kapitänin und Teil des Mannschaftsrates voran geht. Und damit nicht genug: Die Abwehrchefin ist auch Standardspezialistin, hat vier Torvorlagen in der Westfalenliga gesammelt, traf außerdem im Kreispokal-Halbfinale gegen GW Amelsbüren in der Nachspielzeit zum 1:1. Wacker siegte schließlich im Elferschießen und greift am Mittwoch (25. Mai, 19 Uhr) gegen die SG Telgte nach dem Titel. Foto: privat/Wacker Mecklenbeck Jano ter Horst (Preußen Münster II): Bereits seit sechs Jahren ist er Adlerträger, in dieser Saison schaffte der 19-Jährige den Sprung in die Oberliga. Ter Horst zeichnen Spielintelligenz und resolute Zweikampfführung aus. Dürfte früher oder später auch bei den Regionalliga-Profis eine Rolle spielen. Foto: Wilfried Hiegemann

Die Einschätzung deckt sich mit Frankrones Anmerkung: „Lukas ist ein absoluter Vereinsmensch, der auch immer über den Tellerrand blickt und durch sein Engagement ein hohes Standing besitzt.“