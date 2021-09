Borussia Münster verliert in Altenrheine Punkte und Tim Hermann

Mehr als ein Dutzend Ausfälle – Yannick Bauer sind die Hände gebunden. Dazu Spieler, die sich mehr oder weniger angeschlagen in den Dienst der Mannschaft stellen – und ob der Not auf der Bank Platz nehmen. Borussia Münsters Trainer kann derweil so viel nicht erwarten. Und trotzdem schlägt sich der Rest vom Schützenfest tapfer. Auch wenn die Punkte am Sonntag beim 1:3 (0:1) in Altenrheine blieben. „Es werden wieder bessere Zeiten kommen“, weiß Bauer.

Die lassen indes noch etwas auf sich warten. Mit Tim Hermann zog sich ein weiterer Borusse eine Verletzung zu – er suchte nach dem Spiel mit Verdacht auf Muskelfaserriss das Krankenhaus auf.

Nyassi macht Hoffnung, dann folgt Alu-Treffer



Vor dem Wechsel war der Gast völlig aus dem Spiel. Lennart Theismanns 1:0 (37.) war der verdiente Lohn für eine forsche Vorstellung des SC. „Wir hatten nicht eine Torchance“, bilanzierte Bauer. Der nach dem Gang in die Kabine eine ganz andere Mannschaft auf dem Rasen sah. Zwar schluckte Münster wieder durch Theismann das 0:2 (65.), aber nur drei Minuten später war Ansumana Nyassi zur Stelle und machte das Spiel wieder spannend.

Der eingewechselte Manoel Schug hatte dann den Ausgleich auf dem Fuß – und scheiterte am Aluminium (72.). Auch Nyassi brachte das Leder wenig später nicht im Tor unter (75.). Das sollte sich rächen, als Christopher Klimek nach 80 Minuten unglücklich ins eigene Tor traf. Da war sogar mehr drin.

Borussia Münster: Oluts – Genius (61. Landas), Klimek, Brakel, Gimbel – Büchner (58. Schug), Hermann (83. Ta), Niesing (58. Alves Duarte), Menke, Nyassi – Lüntz